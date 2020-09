Varias rondas de aguaceros y tormentas esta semana en el norte de Texas

Las posibles inundaciones no serán nuestro único problema. Tendremos que monitorear las tormentas el martes y miércoles ya que algunas podrán producir granizo de 1” de diámetro y vientos de más de 60 mph. Este es el momento de meter cualquier cosa en su patio que no esté bien amarrada. El riesgo de tornados es bajo, pero no es imposible. Les tendremos más información durante los noticiero 5 pm y 10 pm en Univisión Dallas.