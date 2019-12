Una madre encuentra la carta de su hijo con una petición desgarradora

También, le dice que se quedaron sin sus pertenencias y no quiere hablar con otros niños porque tiene mucho temor. La carta dice:

Tuvimos que irnos de la casa porque mi papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres de la casa. Mi papá se quedó con todas las cosas que él quería. Mi mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar seguro donde no tendríamos que estar asustados.

Estoy nervioso. No quiero hablar con otros niños. ¿Vas a venir esta navidad? No tenemos nuestras cosas aquí. ¿Podrías traer libros, un diccionario, un compás y un reloj? También me gustaría un padre muy, muy, muy bueno. ¿Podrías hacer eso por mí?