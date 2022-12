"Su familia lo está escondiendo" Madre de una de las víctimas de Abel Acosta rompe el silencio un año después del triple homicidio en Garland

Garland, Texas.- La madre de Iván Noyola, una de las tres víctimas mortales del tiroteo en Garland en diciembre del 2021, no solo exige justicia un año después, también cuestiona a la Policía de Garland por no haber arrestado al sospechoso. Ella cree que la familia de Acosta lo está ocultando

“Si él no está aquí, está en México, Pienso que las autoridades no están haciendo mucho por eso” dijo Reyna Masedonio a Univision 23