Sueños truncados, lágrimas en los ojos, impotencia: las historias de migrantes que les faltó muy poco para llegar a EEUU

"Pensé que la niña se me iba a enfermar" , cuenta Wilmer Alexis Martínez, quien llevaba más de un mes viajando con su menor de edad para llegar a Estados Unidos. "Casi me regreso por la niña, pero gracias a Dios llegué bien".

Cuenta Martínez que decidió emprender el viaje porque en Honduras no le alcanza para vivir y no tienen una casa en donde dormir. Sin embargo, al ser interceptado por agentes de Control de Inmigración y Aduanas su sueño de proveer a su familia y darle un mejor futuro a su hija se vio truncado, al menos temporalmente.

Univision Dallas también conoció la historia de Wilmer Rodríguez, un hombre que buscaba escapar de la Patrulla Fronteriza con el propósito de encontrarse de nuevo con sus cuatro hijos americanos a quienes no ha visto desde que fue deportado hace 6 meses.

"Buscaba reunirme de nuevo con mi familia. Estuve tres meses en prisión peleando mi caso, pero no me pude quedar en el país", cuenta entre lágrimas Rodríguez. "Yo no puedo vivir sin mis hijos".