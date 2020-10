Se agota el tiempo para reclamar el cheque de impacto económico parte del CARES ACT

DALLAS, Tx . - A más de 5 meses de que los contribuyentes comenzaran a recibir los cheques de impacto económico, parte del paquete de estímulo “ CARES Act ” para mitigar el impacto del coronavirus, 800 mil contribuyentes en Texas aun no los reciben. Por ello el IRS está haciendo un llamado para que quienes sean elegibles para recibir el pago de $1,200, que podría variar según sus ingresos, lo pidan antes del 15 de Octubre del 2020. La portavoz bilingüe del Servicio de Rentas Internas, Irma Treviño señaló que “ así presenten una declaración del 2018, 2019. El IRS procesará esa declaración y les enviará su pago del reembolso y después seguirá el pago de impacto económico”.

A nivel nacional 9,000,000 de contribuyentes no han recibido su cheque porque el Servicio de Rentas Internas no tiene su información, y señalan que en su mayoría las cartas fueron enviadas a personas que por sus bajos ingresos, normalmente no tienen que presentar una declaración de impuestos.