¿Estás completamente vacunado contra el coronavirus? Ya puedes decirle adiós al tapabocas, en ciertos casos

Los CDC anunciaron que toda persona que haya recibido las dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o la dosis de la Johnson & Johnson, puede hacer ejercicio o reunirse al aire libre o en el patio de un restaurante con familiares o amigos vacunados o no, sin usar el tapabocas.

Vinny Taneja, director del Departamento de Salud del Condado Tarrant, indicó que, “este anuncio debe incentivar a vacunarte. Puedes deshacerte del tapabocas si ya estas vacunado y regresar más rápido a la normalidad que aquellos que no lo están”.

Y no vamos ni por la mitad.

Y el interés por las vacunas no se reaviva en todo el norte de Texas.

Chang dijo que, “pensamos en eso y estamos preocupados. La gente ve que los casos de coronavirus están bajando y están menos preocupados. No queremos que lo que hemos vivido en el hospital Parkland este último año se repita”.

Si usted aun no lo ha hecho, los CDC dijeron también que debe seguir usando el tapabocas cuando está con otras personas no vacunadas. Esto aplica a menores de 16 años de edad, ya que para ellos no hay vacunas aprobadas aún.