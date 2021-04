Condado Dallas reinicia aplicación de la vacuna Johnson & Johnson esta semana

Dallas, Texas. - El viernes pasado la vacuna Johnson and Johnson resucitó, después de estar suspendida desde el 13 de Abril. Y en el condado Dallas ya se arremanga las mangas para distribuirla.

Jenkins agregó que las estarán poniendo este miércoles 28 de Abril en el Parque de la Feria para todo aquel que la quiera. Quienes no, tendrán la opción de recibir ese día la vacuna Pfizer.

Un riesgo mínimo en comparación con el que se corre de no vacunarse aseguró Huang.

Este lunes me dijeron que el miércoles volverán a ofrecer la Johnson & Johnson en su departamento de emergencia, junto a la vacuna Pfizer.

Consultamos con los otros condados grandes del norte de Texas, Collin, Denton, Tarrant y los tres me confirmaron que no tienen vacunas Johnson and Johnson, solo Dallas.