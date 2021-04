Proyecciones en el condado Dallas indican que no se alcanzará la inmunidad contra el coronavirus para junio

La mala: ese número no es suficiente para estar ya seguros.

“Eso significa que ahora no llegaremos al 80% que necesitamos para alcanzar la inmunidad comunitaria a medianos de junio. Eso podría pasar ahora a finales de ese mes o posiblemente en Julio”, dijo Steve Miff, director del Centro de Innovación Clínica Parkland.

Y me explicó por que ese paso para atrás.

Pero ese llamado a vacunarse particularmente no ha encontrado eco entre los mas jóvenes. Solo el 25% de los residentes de este condado que tienen entre 18 y 29 años de edad se han vacunado según Miff.

Alcanzar la inmunidad comunitaria es clave para ganarle la batalla a la pandemia, han dicho los especialistas en el tema. Mientras esa inmunidad no llegue, el virus seguirá mutándose.

Cuando no hay inmunidad comunitaria, el virus va pasando de persona en persona, contagiando, haciéndose más resistente a los tratamiento y más mortal, porque al mutarse no hace siempre una copia exacta de si mismo, no se reproduce igual. Puede hacer una copia peor y de ahí es donde vienen las cepas más peligrosas.