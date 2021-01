“Pensé que ya me iban a matar” denuncia abuela hispana víctima de robo en Dallas

“Es muy difícil cuando le ponen la pistola a uno, es un miedo que no se me van a quitar quitar”, dijo la abuelita de 63 años al revivir los momentos de terror y pánico que le tocaron vivir mientras iba de camino a casa después de salir de su trabajo en una lavandería muy cerca de las calles Polk y Page.

“Sí pensé que ya me iban a matar. Y yo gritaba y gritaba y gritaba, para que alguien me ayudara para ver si me mataban ya iban a saber quién fue”.