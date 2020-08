Padres se manifiestan ante el Distrito Escolar de Fort Worth para pedir el inicio de clases presenciales

Esto ha despertado el enojo de muchos padres quienes quieren que sus hijos asistan en persona a las aulas. Hoy lunes más de 50 alumnos y padres de familia llegaron desde muy temprano para hacer presión al distrito escolar. Los padres piden tener la opción de decidir si mandan o no a sus hijos a la escuela, como lo tienen padres de familia de otros distritos.

Algunos padres expresaron su molestia y aseguran muchos pequeños no están seguros en sus hogares, el distrito los está cuidando de no contagiarse de coronavirus pero está olvidando muchas áreas como la falta de alimento, falta de cuidados, violencia familiar, etc.