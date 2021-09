El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta nueva demanda en contra de Texas por la ley antiaborto

Dallas, Texas- Este jueves el fiscal general de los EE.UU, Merrick Garland, demandó a Texas c on la intención de detener, según él, “el desafío abierto del estado a la constitución nacional.” En una rueda de prensa, Garland indicó que, “porque la ley hace muy riesgoso prestar el servicio, clínicas de aborto ya no lo ofrecen en Texas, dejando a las mujeres tejanas sin ese derecho constitucional”. Garland se refiere a la ley antiaborto que entró en vigor en Texas el miércoles pasado y que lo prohíbe una vez se detecte el latido del corazón del feto. Eso ocurre en muchos casos a las 6 semanas de embarazo.