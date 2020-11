Ofrecen ayuda para pagos de cuidados de niños en la ciudad de Irving

No es obligatorio que los centros de cuidado para niños estén en el área de Irving pero si deben ser guarderías registradas con el estado de Texas y sus licencias deben estar vigentes.

Para que los padres o guardianes califiquen para esta ayuda deben cumplir con los siguientes requisitos: -Deben vivir en la ciudad de Irving desde antes del primero de marzo del 2020. -Sus trabajos deben requerir su presencia en el lugar laboral. No califican personas que puedan y estén trabajando desde casa. -Deben demostrar que han sido afectados económicamente por la pandemia. Haber perdido su empleo, reducción de horas, reducción de pagos, gatos inesperados de cuidado de salud o gastos extras en cuidados para niños, etc. -Los aplicables no deben haber recibido asistencia para cuidado de niños de parte del programa CARES.