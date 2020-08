Oficina de Alguacil del Condado Denton devuelve máscaras que fueron donadas por la compañía Rose Costumes

Fotos publicadas en redes supuestamente mostraban a reclusos usando mascarillas de papel con agujeros y no las mascarillas de tela naranja y gris que habían sido donadas por la empresa Rose Costumes y otros voluntarios.

“Su elección de devolver las máscaras y usar máscaras desechables, porque es más fácil, como me dijo su oficina hoy, es un enfoque apático, si no gravemente negligente, hacia la salud y la seguridad no solo de los reclusos bajo su custodia, sino también de los suyos”, dijo Aldrich.