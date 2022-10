"No tuve miedo, actúe y pude sacar a la señora”: oficial Henry Vargas rescata a una mujer de un auto en llamas

“Fui tratar de ayudar a la persona que estaba ahí, luego me fijé que las dos puertas, la del pasajero y la de conductor, estaban cerradas y no se podían abrir. Vi que también las ventanas estaban arriba, ese momento fue cuando regrese a mi camioneta porque yo tengo una herramienta que está hecha para romper vidrio en caso de una emergencia y con eso fui y regresé y pude romper las ventanas y es cuando vi que adentro había una señora que estaba entra para atrás del volante en la cabina también me fijé que no podía sacarla del lado del conductor”, dijo Vargas.