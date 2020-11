Neveras a 75 grados y frascos de mayonesa abiertos, son algunas de las infracciones de salud emitidas a algunos restaurantes en Fort Worth

Comida no refrigerada a la temperatura adecuada de por lo menos 41 grados. Se encontró sandía a una temperatura de 60 grados y alas de pollo a 120 grados en vez de 135 grados. El baño no estaba equipado con una puerta que cerrara correctamente.

Se encontraron pisos y paredes sucias en el establecimiento y carne cruda de pollo y cerdo almacenada a una temperatura de 56 grados en vez de 41 grados que es lo recomendado.

Las tablas de cortar o las superficies que tenían contacto con los alimentos no se limpiaron correctamente. El desagüe debajo del fregadero de lavado de vajilla y el sistema de distribución de agua no estaba equipado con un dispositivo de prevención de reflujo adecuado etc.