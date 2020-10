Médico forense confirma que restos humanos hallados en el condado Cooke son los de la mujer desaparecida de un bingo en Watauga

Desde la sala de su casa, luchando para que sus lágrimas no salieran, Kimberly dijo recordar todos esos momentos felices sabiendo que Carolyn ya no estará con ellos ni cocinará la cena de navidad para todos.

De acuerdo a Haynes el reporte inicial del forense indica que no encontraron señales de asesinato, pero la familia siente que todo lo que rodea la muerte de Carolyn es muy extraño. “Ella no hubiera ido ahí, a esa zona boscosa, por decisión propia. Hay mucho más que averiguar, si no en el bingo entonces donde la encontraron, dijo Haynes en una conferencia virtual con Univision 23.