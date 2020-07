Manifestación frente a la alcaldía de Dallas en el Día de la Independencia

DALLAS, Texas .- El grupo “ Not My Son ” realizó una manifestación pacífica denominada ¿Independencia para quién? “Independence for who?” afuera de la alcaldía de la ciudad de Dallas para pedir justicia y posteriormente realizar una marcha hasta el Thanksgiving Square.

“En estos momentos no existe la independencia, es importante recalcar que este no es un día festivo y no lo tomaremos como un día festivo hasta que todos tengamos igualdad y justicia” manifestó la presidenta del grupo “Not My Son”, Tramonica Brown.