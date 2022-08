"Esa bala era para usted”; madre de tres hijos habla sobre el ataque que sufrió tras caso de ira al volante en Dallas

Las autoridades siempre recomiendan buscar refugio en un lugar público como ese para espantar al agresor, disuadirlo y hacer que se vaya, pero esta vez eso no funcionó.

La mujer aseguró que el hombre de entre unos 35 a 40 años se salió de su coche y supuestamente gritándole y amenazándola le decía: "te voy a matar, I'm going to kill you". Ella como pudo retrocedió y huyó.