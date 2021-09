Madre de joven apuñalada en Grand Prairie acusa a expareja de su hija

La policía de Grand Prairie ahora busca a Ricardo Nevarez-Suárez por cargos de asesinato al presuntamente haber apuñalado a la víctima. De acuerdo al portavoz del Departamento Policiaco, la expareja no tenía historial de violencia doméstica, aunque su madre, Vanessa González, confiesa que, si había notado un cambio de comportamiento en su hija, "Ella me decía que todo estaba bien, pero básicamente el cambio era como que ella ya no estaba compartiendo más conmigo," dijo.