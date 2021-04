La vacuna contra el Coronavirus llega al Sur de Dallas

"Estoy entusiasmado con la oportunidad, pero no estoy satisfecho, permítanme decirlo nuevamente, no estoy satisfecho hasta que se nos considere un sitio de vacunación consistente", dijo el Dr. Johnson.

"Tu salud es tu primera prioridad. Tienes que tomar la decisión, la decisión es tuya. Registramos a más de 700 personas en 75216 que trabajan con nuestra comunidad", indicó Maxie Johnson. "Les hemos dado la oportunidad. Por favor, vengan y tomen la inyección. No tengan miedo. Tomemos la vacuna y cuidemos nuestra salud".

Las vacunas serán suministradas por la fundación: The Caring Foundation of Texas en el gimnasio de la escuela mañana Sábado 10 de Abril de 10 a.m. hasta las 2 p.m., y solo por cita. Las personas deben de registrarse en: http://carevan.bookappt.link/oakcliff.