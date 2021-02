La ciudad de Hurst extiende el cierre de instalaciones no esenciales para este Jueves

HURST, Texas. - Por motivos de seguridad debido a las inclemencias del tiempo y los frecuentes apagones que se han registrado durante este inusual tiempo invernal que se cierne sobre el norte de Texas, la ciudad de Hurst informa que extiende el cierre de instalaciones no esenciales hasta mañana jueves 18 de Febrero.

Proporcionarán agua, pero invitan a residentes a que lleven sus alimentos y medicinas. No es un refugio por lo que no habrá duchas disponibles y no se permitirán mascotas.