“Es alarmante”: incertidumbre por falta de información sobre menores albergados en el Kay Bailey Hutchison

Vengas dijo que en este momento ellos quieren saber cuántos de sus paisanos han llegado hasta el centro de convenciones Kay Bailey Hutchison. “Es alarmante par mí no saber que está pasando. Que nos digan hay 300 guatemaltecos, 200 salvadoreños, que nos dieran un conteo o nos dieran los nombres para que esos padres de familia estén tranquilos.”

A su organización ya han llegado, dice, varias llamadas de personas en busca de sus familiares por eso quieren tener acceso a esa información. “Para decirles aquí está, no se preocupe, sí pasó (la frontera) pero aquí está. Porque yo creo que la incertidumbre de no saber si están allí en el centro de detención o simplemente no pasaron debe ser horrible,” comentó Venegas.