Hospital Cook Children’s pide a los padres NO llevar a sus hijos a la emergencia si no están complicados

DALLAS, Texas. – El gran volumen de familias que han estado llegando a la unidad de emergencias aterradas por la sombra del coronavirus, ha llevado al hospital infantil Cook Children’s a recordar a los padres que, si no hay síntomas serios, no es necesario acudir a este servicio. El hospital señala que son niños y adolescentes que no presentan síntomas complejos, pero sus padres entran en pánico y la reacción inmediata es ir a la emergencia para que les hagan la prueba que les permita saber si están o no contagiados con el Covid-19. Esta situación termina generando un inconveniente, el hospital dice que se altera el trabajo en un área que está destinada para atender urgencias.