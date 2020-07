Familia Hispana intenta reagendar quinceañera en medio de la pandemia y con compromisos legales

DALLAS, Texas. - La familia de Ashley tiene un año planificando su fiesta de Quince años para el próximo 17 de septiembre, pero la pandemia del coronavirus cambio sus planes. La cumpleañera es asmática y la recomendación es no estar rodeada de personas.

Los familiares además no podrán viajar desde México para acompañarla en la costa que siempre quiso y que ahora está en el aire.

Los reembolsos no están permitidos y claramente lo establece el contrato, pero la familia cree que tratándose de una pandemia deberían poder al menos dejarlos mover la fecha sin costo adicional.

Sin embargo, Jorge Muñoz, uno de los socios de Luxury On The Lake en Dallas asegura que el contrato es bastante claro y no existen letras pequeñas.