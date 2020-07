Una mujer hispana vive un drama luego de casi dos meses de estar luchando con el coronavirus

“Mire cuanto tiempo llevo yo y todavía me sale positivo, entonces les digo yo ¿qué está pasando? si me dijeron que en cuatro semanas máximo iba durar, que el virus se me iba a quitar”, dijo Julia.

“La pregunta para mí fue ya pueden regresar a trabajar, tenemos que seguir haciéndoles el test, pero no cree que puedan ser contagiosos… pues el no creo hay gran diferencia… no creo que va a dejar de trabajar, no lo va a dejar estar con su familia, le va a causar una angustia más tremenda”, dijo Neira.