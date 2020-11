“Falleció, pero no nos dejan verlo”: dice esposa del paletero que murió atropellado en Oak Cliff

“Él me dijo cuando llegue voy a llegar temprano y hasta ahorita estoy esperando”, dijo María Sandoval la viuda del paletero que sigue sin poder ver el cuerpo de su esposo.

La investigación preliminar detalla que una camioneta atropelló a un hombre en su carrito que iba por el 1500 al sur de la avenida Beckley y aparentemente el conductor declaró que no lo había visto.

De acuerdo a la familia, el señor Mireles regresaba a casa a eso de la 6:30 de la tarde los fines de semana después de vender paletas, pero el pasado domingo no fue así y su esposa tuvo un presentimiento.

“Ahora sí que algo en mi corazón me dijo que primero le hablara, le marqué muchas veces por teléfono y jamás me contestó; el teléfono me mandaba a buzón” explicó Sandoval.