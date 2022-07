"No confiaré ni en mi sombra" Pagó $7,500 dólares por una camioneta pero no se la entregaron

Univision 23 se contactó con el abogado Javier Martínez quien explica "Es muy dificil cuando una persona no firma un contrato porque la otra parte puede negarlo todo"

Carlos no firmó un contrato, no había evidencia del intercambio porque no había una forma de comprobar la promesa de entregarle el auto, aquellas palabras se las llevó el viento.

Univision 23 se contactó con el vendedor del auto por mensaje de texto y llamadas pero no contestó, a quien si le contestó fue a Carlos a quien horas después lo citó para darle los $7,500 dólares después de un año de espera " Me llamó después que le dije que había llamado a Univision y me entregó más tarde el dinero" dijo Carlos quien se mostró contento de haber recuperado su dinero