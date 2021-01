Está preso un texano que amenazó con matar a demócratas y ejecutivos de tecnología tras invasión al Capitolio

"Hoy, 6 de enero de 2021, millones de patriotas hemos llegado a Washington, DC, llevando pancartas en respaldo al presidente más grandioso que el mundo haya podido conocer. Pero so tenemos que hacerlo, muchos de nosotros regresaremos al Capitolio de Estados Unidos el 19 de enero, portando armas en apoyo al propósito de la nación, (y será) algo que el mundo nunca olvidará. Vendremos en números que ningún ejército o agencia policial pueden igualar. Sin embargo, la policía NO es nuestro enemigo, menos que decidan serlo. Todos aquellos que no apoyen a los patriotas estadounidenses, o no puedan estar con nosotros, sería un buen momento para que se tomaran unos días de vacaciones".