Esperanza en la lucha contra el coronavirus en casa

Mi mamá forma parte del grupo incluido en la Fase 1-B y desde que se inició el proceso de vacunación para ese sector de la población aquí en el Norte de Texas me aplique a seguir el proceso de registro para sacar una cita para ella y que pudiera ser vacunada. Comencé en mi Condado, Collin, la registré, recibí confirmación vía telefónica de su registro, después una llamada en la que aparentemente limitaban la vacunación a ciertas ciudades del Condado y poco tiempo después otra en la que confirmaban que mi mamá estaba incluida en la lista de registrados, muy confuso y contradictorio.

Una impotencia y frustración comenzaban a molestarme porque no concebía que, estando tan informada, no pudiera vacunar a uno de los seres que más quiero en mi vida.

La incertidumbre sobre saber si realmente estaba registrada en Collin, y ante la falta de información sobre su cita, me llevó a solicitar una cita en otros Condados: Tarrant y Dallas. Sin embargo, tras conocer la oportunidad que abría esta semana el Condado Dallas con la aplicación de la inmunización a cualquier residente de 75 años o más, esto me motivó a llevarla para que se la aplicarán.

Nadie informaba, todos solo hacían rápido su trabajo, pero no había orientación en los estacionamientos donde debías esperar por varias horas. Cuando las personas querían ir al baño, debían pedir un aventón a los carritos de golf que circulaban por el parque para acercar a las personas (la gran mayoría de la tercera edad, muchos en bastones y sillas de ruedas) y de regreso a su auto a seguir esperando su turno, formados para ir de un estacionamiento a otro.

Después el último y filtro más feliz, donde todos los afortunados de la tercera edad aguardan en sillas su turno para el momento del “pinchazo”, de la inyección, que según me dijo mi mamá es tal la emoción de recibirla, que ni la sintió.

Durante la espera platique con muchos de los presentes, el joven delante de mí que llevaba a su papá de 76 años, al otro que llevaba a su mama de 87 años a quien el Coronavirus estuvo a punto de arrebatarle la vida, a otro trabajador que se tomó el día junto a su esposa para aprovechar este recurso sin costo, hispanos, anglosajones, asiáticos, afroamericanos, cada uno con sus propias historias y temores pero bajo una misma causa: la protección; que pese al cúmulo de residentes aguardando su turno, todos y cada uno estaba dispuesto a esperar como soldados por ésta oportunidad de intentar proteger su salud y aguardar por la segunda vacuna o dosis, en tres semanas, porque esta historia aún no termina.

Mientras tanto no queda más que no bajar la guardia, seguir haciendo nuestra parte, guardando distancia y usando cubrebocas, los que se aplicaron la primera dosis que se apliquen la segunda y a los que aún no calificamos y que deseamos inmunizarnos contra el COVID-19, solo queda seguir informados con Noticias 23 y aguardar pacientes el gran día.