“Eran mi apoyo, mis hijos”, dice dueña de 35 perros rescatados de una casa en el oeste de Dallas

“Nos contactaron para ayudar a 15 chihuahuas. Al llegar agarramos los 15 perros salió después que eran 35 en total”, dijo una de las integrantes del grupo que nos pidió no revelar su identidad.

No es la primera vez que Noticias 23 reporta sobre casos como este y por eso quisimos averiguar que establécele la ley.

Pero más allá de la ley, para el veterinario Sanabria el tiempo que usted le dedica a su mascota también es vital.

“Si uno no tiene tiempo para dedicarse a monitorear, verificar si salió un crecimiento o salió una inflamación, si uno no tiene tiempo, espacio o la dedicación pues eso no cumple con esos estantes mínimos de cuidado”, dijo Sanabria.