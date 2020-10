En Dallas podríamos volver a la alerta roja tan pronto como esta semana o la siguiente

Las hospitalizaciones en el Condado han aumentado en 40% desde el 27 de Septiembre y advierte que deben seguirse las recomendaciones de los médicos, no de los políticos y menos en campaña electoral.

“Los médicos me dijeron que estuvimos muy cerca de llegar a la alerta roja la semana pasada” explica el Juez, quien se reúne todos los martes con el Comité de Seguridad Publica, conformados por epidemiólogos y médicos infectólogos.

Explica el Juez Jenkins quien decidió, por, recomendación de su equipo, no abrir los bares, que los colores de la guía que usa el Condado no determina qué debe estar abierto y que no, sino las actividades que son seguras.