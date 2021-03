El vicegobernador Dan Patrick pide la renuncia de altos mandos de ERCOT

“Este no fue el único error de juicio que hicieron la PUC o ERCOT. De su testimonio, está claro que tampoco consideraron que la fuerte congelación podría apagar las plantas generadoras de electricidad o que las cuadrillas no podrían hacer reparaciones de emergencia porque las carreteras serían intransitables. Dan Patrick aseveró que sus proyecciones no calcularon con precisión el impacto de la disminución de la energía eólica que se perdería en la tormenta combinada con la pérdida de 14,000 megavatios de energía que sabían que no estaría disponible debido a las plantas de energía que habían sido cerradas por mantenimiento”.

“Magness y otros testificaron que estábamos a pocos minutos de perder toda la red eléctrica del estado, cuya reparación podría haber llevado meses mientras los tejanos estaban a oscuras. Es obvio que ERCOT y la PUC simplemente no anticiparon la magnitud de la tormenta o la cantidad de energía que requeriría. “El director ejecutivo de ERCOT y el presidente de la PUC reconocieron su mala comunicación antes de la tormenta, pero no parecían comprender el punto crítico que era.

“Esperaban lo mejor en lugar de planificar lo peor, Tanto el presidente como el director ejecutivo testificaron públicamente que habían informado a los líderes estatales, sobre la gravedad de la tormenta invernal. De hecho, como ambos me admitieron al día siguiente de las audiencias, su testimonio no fue exacto. No me proporcionaron información sobre el potencial peligro catastrófico que amenazaba la red eléctrica de la tormenta antes de la mañana del 15 de febrero y, según las preguntas que se hicieron en los comités de investigación de la Cámara y el Senado, no creo que esa información fuera proporcionada a cualquier otro legislador estatal”.