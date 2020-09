El panorama será difícil para marginados si no participan en el Censo2020, dicen autoridades locales

Le preguntamos a la Comisionada del Condado Dallas, Elba García “¿Cuántas personas podrían quedar fuera de estas nuevas clínicas, nuevos hospitales que en teoría no se construirían porque no se dejaron contar? y su respuesta fue: “pues mira, son todos los códigos postales en donde vivimos los latinos. La respuesta es rápida. Tú vives en un barrio latino y no has llenado el Censo, tú eres el que no se va a contar”.

Y esas comunidades que no participaron tendrían serias consecuencias según nos confirma Leonor Márquez, Directora Ejecutiva Clínicas Barrios Unidos Dallas-Fort Worth, “We won’t have money to take care those”.

“Nosotros no tendremos dinero para el cuidado de esas personas”, nos dijo la ejecutiva, quien a la vez nos comentó estar preocupada porque muchas personas sin seguro médico podrían verse afectadas: “Most of the people they came to us do not have health insurance”