El misterio del resplandor azul en el cielo del norte de Texas

Nelly Carreño investigó y aún no ha recibido una respuesta difinitiva de lo que occurio. Lo que podemos confirmar es que a las 9:30 p.m. no teníamos tormentas ni precipataci´ón en el norte de Texas. También hablamos con ONCOR y ellos dijeron que no fue uno de sus transformadores, pero que si habian recibido muchas llamadas de que sus luces estaban parpadeando. Mañana continúa su investigación. Es un informe en desarrollo.