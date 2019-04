El Metroplex esta bajo riesgo de tormentas severas

Un fuerte sistema se está acercando al norte de Texas desde el oeste y llegará el sábado en la mañana. Esta perturbación tiene todos los ingredientes necesarios para producir granizo grande, vientos dañinos y no se puede descartar un tornado.

Todo indica que las tormentas más fuertes llegarán a Fort Worth y Dallas entre las 9 a.m.-11 a.m. y se desplazarán lentamente hacia el este. Estas tormentas dispersas, posiblemente severas, se quedarán en el norte de Texas hasta alrededor de las 6 p.m. No habrá lluvia constante, no todos veremos tormentas severas.