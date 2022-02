El Condado Dallas continúa ofreciendo asistencia para el pago de vivienda

Para calificar las familias deben de haber perdido ingresos el 13 de marzo del 2020 o después. La reducción de ingresos debe de haber ocasionado que las familias no tengan el dinero suficiente para pagar el alquiler, la hipoteca o facturas de los servicios públicos. Los solicitantes no pueden están recibiendo asistencia de otra entidad, tener un ingreso mayor del requerido y no podrán vivir fuera de la ciudad de Dallas.