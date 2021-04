Dos personas mueren en múltiples tiroteos ocurridos este fin de semana en Dallas

Un joven de 18 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue declarado muerto en el lugar. Las otras dos personas fueron hospitalizadas y se encuentran en condición estable, según la policía.

Las autoridades dijeron que respondieron a un tiroteo alrededor de las 12:13 am en el motel Super Seven Inn, de la cuadra 9626 C F Hawn Freeway, cerca de St. Augustine Drive. Al llegar al lugar descubrieron que el hombre con quien la mujer vivía al parecer le había disparado.