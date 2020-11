Distribución de alimentos al sur de Dallas para más de 1,000 familias necesitadas

El objetivo de este evento es ayudar a las familias necesitadas del área sur de la ciudad de Dallas. Pero cualquier persona podía pre-registrarse al evento para recibir la ayuda. Para per-registrarse debe ingresar a la página web de la organización: www.ccdallas.org o llamar al número de teléfono (214) 520-9590. Pero si no se registró o no alcanzó a llegar a este evento, no se preocupe la organización junto al banco de alimentos de Dallas realizarán eventos similares cada tres meses.