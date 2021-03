Diferentes sitios para que la gente se registre en una lista de espera para la vacuna contra el coronavirus

DALLAS, Texas .- Son variados los sitios en el norte de Texas en donde las personas que no tienen internet o algún problema de otra índole que podrán registrarse para la vacuna contra el coronavirus. Los sitios están ubicados en ciudades como Dallas, Fort Worth, Lewisville y Grand Prairie, entre otras y se aclara que no es para vacunar a nadie, solo para registrar a las personas que aplican para las fases 1ª, 1B y en algunas ciudades ya en la 1C.

DALLAS El Distrito 6 de la ciudad de Dallas que está dentro de las zonas con un mayor número de contagios, hay muchas personas que aún no se han inscrito, por esa razón se están llevando a cabo jornadas de registro. Comienzan este viernes 12 de marzo de las 11:30 a.m. a las 3:30 p.m. en el West Dallas Multipurpose Center que se ubica en el 2828 Fish Trap Road. Posteriormente habrá otras dos sesiones, el lunes de 2 p.m. a 6 p.m. en la biblioteca Bachman Lake Branch del 9480 Webb Chapel Road y el martes a la misma hora en el Centro Recreativo Jaycee Zaragoza que está en el 3114 de la calle Clymer. En el condado Dallas siempre está abierta la opción para hacerlo por teléfono 1 855 466 8638 o vía internet a dallascountycovid.org Para más información pueden hacer clic a este enlace aquí .

También en el Colegio Concorde Career que se ubica en 12606 de la avenida Greenville en Dallas, este sábado 13 de marzo de 11 a.m. a 2 p.m. habrá un evento para ayudar a que los residentes y trabajadores del condado de Dallas se registren para la vacuna Covid-19.

FORT WORTH

En Fort Worth también hay ayuda para las personas que necesitan registrarse. Las organizaciones del condado de Tarrant organizarán un evento de inscripción para ayudarle.

La campaña de registro está programada de 10 a.m. a 4 p.m este sábado 13 de marzo en el YMCA que se ubica en el William M. McDonald, del 2701 en la calle Moresby de la ciudad de Fort Worth.

Los inscritos deben proporcionar su nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono. Se requerirá el uso de mascarillas y se establecerá distanciamiento social.

Las personas que no pueden asistir pueden registrarse en línea o llamar a la línea de información de salud pública del condado de Tarrant, 817-248-6299, de 7 a.m. a 7 p.m. siete días a la semana.

Para más información pueden hacer clic en el siguiente enlace aqui.