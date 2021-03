Desaparece oficina privada que supuestamente realizaba trámites de placas o títulos de vehículos en Texas

“Por no tener la licencia de conducir, nos dice José Domingo que “agarré en el Facebook un anuncio cuando me estaban ofreciendo las placas de cartón y el título”.

“Esta persona me dijo que en 15 días me iba a dar el título a mi nombre, pero hasta la fecha nunca pasó nada, nos explicó Bernabé Rodríguez, otra de las víctimas de esos supuestos defraudadores.

“Yo diría que no, usualmente en las oficinas de impuestos hay un guardia, hay sistema de seguridad o policía, pero a no ser que tengas una orden de arresto o te estén buscando por alguna razón o no hayas pagado ‘tickets’ no debes tener miedo y te deben ayuda sin problemas si no has hecho nada legal.”