Derechos y responsabilidades de inquilinos al momento de reportar problemas en su vivienda

El período para pagar la renta de alquiler ya comenzó este mes de marzo y los inquilinos ahora se ven en la difícil situación de liquidar su factura, a pesar de que sus viviendas todavía no sean han reparado luego de las tormentas invernales que azotaron a Texas.

La organización sin fines de lucro "Legal Aid of NortWest Texas" ofrece asistencia legal a las familias de escasos recursos.

Noticias 23 conversó con la gerente de abogados Becky Moseley quien explica que en esta situación de emergencia cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden declaró estado de desastre en Texas por las tormentas invernales, los daños en las viviendas no son culpa de los propietarios ni tampoco de los inquilinos porque no hubo negligencia de ninguna parte.

"Si no tiene agua, si se rompió la tubería, si se dañó el techo, tiene que informárselo al propietario para que haga las reparaciones, pero puede que enfrenten problemas al momento de obligarlo a tomar acción por la vía legal, si no han pagado su renta," explica la abogada Becky Moseley de la organización Legal Aid of NortWest Texas, quien también recomienda a los inquilinos reportar un problema a los propietarios: