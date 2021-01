¿De qué se trata la orden ejecutiva que firmó Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca y que beneficia a venezolanos?

Vásquez explicó que la persona no puede tener una crimen serio ni dos delitos menores. Entre estos delitos están los asesinatos, asaltos, robos, delitos por drogas, embriaguez pública y evasión de impuestos entre otros.

De acuerdo con el portal del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, esto se puede hacer mediante la presentación del pasaporte, vencido o no, la cédula de identidad o acta de nacimiento.

Además, tendrá que demostrar que estaba presente en Estados Unidos de enero 20 de 2021 hacia atrás y no tener una orden de deportación o remoción ejecutada. Esto significa que no haya sido deportado ya.

“El presidente Joe Biden no tiene que honrar lo que Trump firmó, pero de no hacerlo también se complica porque estaría diciéndole a la comunidad venezolana que ellos no cuentan como contaban para el partido de Donald Trump, como contaban para los republicanos”, indicó.