¿Cuáles son los derechos de inquilinos?

· El propietario no puede desalojar un inquilino sin motivo o de otra manera interrumpir su derecho a vivir en paz y con tranquilidad.

· Bajo ciertas circunstancias y sujeto a ciertas condiciones, el propietario no puede interrumpir los servicios públicos al menos que sea para hacer reparaciones de buena fe, construcción o una emergencia.

· El propietario tiene que proporcionar detectores de humo.

· El juez de paz tiene autoridad para ordenar a dueños que reparen o corrijan las condiciones que afectan la salud física o seguridad de inquilinos, siempre y cuando el costo de la reparación no es en exceso de 10,000 dólares.

· Bajo la ley de Texas, es ilegal que un propietario tome represalias contra el inquilino por quejarse de buena fe por reparaciones necesarias en un lapso de seis meses de la fecha en que se presentó la queja.

· Un inquilino puede ser desalojado si no paga el alquiler a tiempo, amenaza la seguridad del dueño o daña intencionalmente la propiedad.

· Un inquilino no tiene derecho a retener el pago del alquiler por que el propietario no hace las reparaciones cuando la condición que necesita reparación no afecta materialmente su salud o seguridad.