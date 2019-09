¿Cuáles son las medidas de seguridad para la feria estatal?

Reglas de seguridad:

· No se permiten navajas de bolsillo, tijeras, cuchillos de metal, etc.

· El estado de Texas permite que una persona que tenga la licencia válida de pistola oculta ingrese a Fair Park. Sin embargo, durante la feria las licencias serán revisadas por un supervisor de seguridad.

· No se permitirán mono patinetas, bicicletas y patines.