"Es válido reconocer que se terminó el amor", terapeutas aconsejan buscar ayuda para evitar episodios de violencia doméstica

Univision 23 entrevistó a Ana Marcela Rodríguez, ella es terapeuta de familia y explica que la violencia tiene muchas manifestaciones que no solo se reflejan en golpes

"Dentro de la violencia domestica hay violencia sexual emocional y violencia económica a veces no vemos golpes moretones pero hay mucha represión".

Cuando una relación está fracturada es común que entre la palabra infidelidad

¿Qué se puede hacer cuando ya no hay nada por hacer y hay una infidelidad?

Es importante llegar a términos de manera amigable, si los dos estamos en un punto y uno dice ya no quiero continuar, hay que respetar eso