Aviso por helada para algunos condados del norte de Texas

Si usted vive en los condados de Collin, Tarrant, Dallas, Denton o en comunidades hacia el sur del Metroplex, sepa que las temperaturas no bajarán al punto de congelación y no tienen que guardar sus plantas. Cabe mencionar que aunque la temperatura no baje a los 32F, debido a los vientos y la llovizna el martes en la mañana se sentirá helado.