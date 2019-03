Se activan alarmas en el área de DeSoto por mal funcionamiento

Las sirenas sonaron a las 2:40 a.m. aproximadamente lo que alertó a algunos residentes. Mas tarde la oficina de comunicaciones informó sobre el problema y las labores que planifican para corregir el mal funcionamiento.

¨"En términos de notificar al público que esto no era una emergencia real, la Ciudad de DeSoto publicó numerosos mensajes en nuestra página de Facebook y envió actualizaciones a través de Twitter. También enviamos un mensaje a todos nuestros suscriptores al servicio de notificación de emergencia climática CODE RED (17,432 residentes de DeSoto) que las sirenas no funcionaban y que no había una emergencia real. Finalmente, notificamos a los mostradores de noticias del área de Dallas por correo electrónico sobre la situación y les pedimos ayuda para difundir esta palabra al público. Así que ha sido una mañana muy ocupada¨", sostiene el documento enviado a los medios por la oficina de comunicaciones de la ciudad de DeSoto.