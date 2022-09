El domingo, alrededor de las 12:46 a.m. en bloque 1200 de S. Plymouth Ct. un hombre no identificado se encontraba en la acera con un grupo numeroso de personas cuando se registraron disparos. La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos debido a heridas de bala en la cara y el pecho. No hay nadie detenido y los detectives del Área 1 están investigando.