"El fue víctima del sistema policíaco": afirman 28 organizaciones ante caso de Adam Toledo

Organizaciones que firmaron el comunicado:

Angelica Rivera

ASI Services

Association of Latina/os Motivating Action (ALMA)

Christopher House

Edgar Ramirez

Enlace Chicago

Erie Neighborhood House

Ernesto Saldivar Jr.

Family Focus

FLAP

Instituto del Progreso Latino

Ja’Neane Minor

Jessica Cañas

John Betancur

Jose E. Lopez, Executive Director of the Puerto Rican Cultural Center

Juan Carlos Linares, President & CEO of Association House

Julio Rodriguez

Keith Lewis

La Casa Norte

Latino Policy Forum

Luis Narvaez, Doctoral Student

Maria Ramos

Paul Callejas

Puerto Rican Agenda

Raul Raymundo

Richard Martinez

Sussethe Renteria

Xavier Nogueras