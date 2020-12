La primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en Chicago es una doctora latina

Quién es la doctora Marina Del Ríos

La doctora Marina del Ríos trabaja en University of Illinois y forma parte del departamento de Emergencia de Chicago. Está en la primera línea tratando a pacientes del coronavirus y es miembro de The Illinois Latino covid-19 Initiative, una iniciativa que tiene el objetivo de informar a la comunidad latina sobra el coronavirus.

"No estoy preocupada por los efectos secundarios, todas las vacunas tienen", aseguró la doctora Del Ríos en una publicación en su cuenta de Facebook. "No me precoupa que la ciencia haya tenido prisa", agregó la doctora quien asegura sentirse muy contenta acerca de los avances de la tecnología que han permitido un desarrollo rápido de una vacuna.